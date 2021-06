O silêncio do vereador Edinor preocupa políticos e tem tirado o sono até dos videntes de Guamaré

Foram muito sábias as palavras de Martin Luther, teólogo alemão, reformador católico e precursor da Reforma Protestante, ao afirmar: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons”.

É o silêncio do advogado, vereador e até hoje, “líder do governo” na Câmara de Guamaré, Edinor Albuquerque, que tem preocupado seus admiradores, correligionários políticos e amigos mais próximos.

Nas últimas sessões ordinárias na Câmara Municipal, o filho do saudoso Seu Nô, tem entrado calado e saído mudo do plenário.

Talvez, expert na política que se faz em Guamaré (não a que se prega da boca pra fora), e bom conhecedor dos bastidores, ele esteja observando as peças do tabuleiro se mexer em sua volta, esperando uma oportunidade de externar na tribuna o que lhe sufoca.

É fato que o parlamentar sempre foi um vereador de linha de frente, um verdadeiro soldado e um líder do governo na câmara na plenitude da sua função, onde briga e defende sua corrente política com unhas e dentes. A prova está nos anais da casa legislativa.

Na sessão desta terça-feira (29), ele não conseguiu esconder sua tristeza, eu registrei um parlamentar desmotivado. Será porventura o fantasma do desconhecido do que está por vir, do novo, em especial?

Edinor é um vereador que nunca faltou uma sessão, apesar de sua agenda de advogado, mas há quem afirme que ele faltou a última de caso pensado, ficou no próprio gabinete atendendo o povo, que lhe confiou mais um mandato de vereador.

Hoje, durante os trabalhos ele passou o tempo todo pensando, analisando e fazendo anotações de cabeça baixa. Será o sinal para alguma decisão?

Como imprensa local, fiquei inquieto, me aproximei do vereador e questionei seu silêncio nas últimas sessões. O Galego respondeu na bucha, e sem arrodeios. “Nunca subestime um político que só escuta, pensa e observa”, disse Edinor ao blogueiro.

Nota do Blog: Oremos Irmãos!