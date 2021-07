O silêncio que assusta

Como imprensa local e formador de opinião, tento puxar pela memória, aperto meus olhos, vou recuando no tempo bem próximo, mas nem que ficasse semanas nesse exercício de franzir a testa e contrair as pálpebras, ação comum quando se tenta descobrir algo de um politico, conseguiria resultado satisfatório para entender esse silêncio do vereador Leandro Felix (MDB).

O vereador faz parte da base de sustentação do governo, mas ultimamente anda recuado, em silêncio, distante, parece que está em outro mundo. Há quem afirme que já houve varias reuniões em seu gabinete com outros vereadores a portas fechadas, mas a pauta desses encontros são desconhecidos.

Sempre preguei que o silêncio é o fantasma do desconhecido do que está por vir. Leandro não tem compartilhado suas ideias, seus projetos, e decisões com ninguém.

Nas últimas sessões ordinárias na Câmara Municipal, antes de entrar no recesso parlamentar, o genro do ex-vereador e ex-secretário de agricultura, José Reginaldo, mas conhecido por Dedé de Hélia, tem entrado calado e saído mudo do plenário.

Aqui pra gente…

Este silêncio de Leandro me preocupa!