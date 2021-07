“O sonho não acabou” Jhon Lennon

Quando John Lennon disse a celebre frase “o sonho não acabou”, referia-se ao sonho de uma juventude que, com suas atitudes irreverentes, suas músicas, suas ideias e uma filosofia que preconizava “faça amor, não faça guerra”, tentou mudar o mundo.

Pode não ter conseguido naquele momento, mas a semente foi lançada e a cultura da paz e do amor se espalhou por todo o universo.

Se o sonho acabou ou não, somente a história poderá dizer. O que se sabe é que o mundo nunca mais foi o mesmo depois da geração dos anos 1960.

O sonho da implantação do PCCS para quase mil servidores do município de Guamaré, ainda não acabou apesar desta luta que pendura há décadas.

Se há vida… há ainda a esperança deste sonho ser realizado no governo do prefeito Eudes Miranda. Um gestor que poderá ser lembrando pelos servidores por toda vida, caso decida implantar e cumprir a Lei já aprovada pela câmara.

Apesar da luta do sindicato e dos servidores diante da burocracia e morosidade por parte do jurídico para a concretização do plano.

John Lennon nos deixa um belo exemplo a ser seguido… Que ninguém consegue nada na vida com guerra, mas com dialogo e amor. O sonho pra mim e muitos servidores público ainda não acabou!