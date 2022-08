“O tempo afasta as pessoas, mas o tempo não afasta as verdadeiras amizades”. Disse Hélio a Hermano

O Candidato à reeleição a Deputado Estadual, Hermano Morais (PV), realizou na tarde deste sábado (20) o lançamento da sua candidatura, no Espaço América, no piso superior, no bairro do Tirol, em Natal, palco da grande mobilização politica.

O local ficou pequeno para tanta gente vestido de verde, com bandeiras, fotos do candidato, adereços, numa festa que reuniu apoiadores e amigos para dizer sim a candidatura de Hermano.

Em seu discurso, Hermano reafirmou seu compromisso com o povo do Rio Grande do Norte. Disse que continuará usando seu mandato lutando por dias melhores, e trabalhando em prol dos mais necessitados.

O ponto mais alto do evento foi o discurso do líder politico e ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, ao olhar para o deputado Hermano, ele disse que estava que estava presente uma pequena parte de apoiadores que veio de Guamaré, mas ele queria dizer o mais importante que estava plantado em seu coração, e usou uma frase do saudoso Jô Soares. Você é Hermano um dos meus amigos! “O tempo afasta as pessoas, mas o tempo não afasta as verdadeiras amizades”. Disse Hélio a Hermano

Pela manhã na sede social do América, foi realizado o lançamento da campanha de Garibaldi Alves, candidato a deputado federal (MDB). A comitiva de Guamaré também se fez presente ao evento. O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira e Hélio Willamy, juntamente com seu grupo politico, apoiam as candidaturas de Garibaldi para federal e Hermano para Estadual.

