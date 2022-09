O último a DEUS a professora Jenicleide

Foi sepultada na manhã desta segunda-feira (12), no Cemitério Municipal da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, o corpo da professora e ex-secretária de educação, Jenicleide da Silva Brasão.

A comoção aflorou no velório e no cortejo a caminho do cemitério. Ninguém escondeu durante o percurso a dor da saudade e da perda precoce.

Autoridades politicas, religiosas, entidades, professores, amigos e a população tomou conta da avenida principal do distrito, para se despedir e dar o último a DEUS a uma mulher que em vida só fez o bem sem olhar a quem.

Que DEUS a tenha em um bom lugar minha amiga!

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: