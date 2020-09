O verdadeiro líder não coloca o futuro dos seus liderados em risco

Eleito Prefeito de Alto do Rodrigues nas seis eleições que disputou, o ex-prefeito Abelardo Filho com um gesto deixa um recado para aqueles que se acham donos do poder, e ainda acreditam no milagre dos currais políticos.

Em dezembro de 2018, mesmo com o mandato cassado pela justiça, porém livre e sem impedimento jurídico algum para disputar a prefeitura novamente em uma eleição suplementar, Abelardo mostrou o papel de um verdadeiro líder na política ao transferir o seu eleitorado para o então prefeito Nixon Baracho.

E a história não parou por aí, quando chega às eleições de 2020 e Abelardo mais uma vez mostra que sabe esperar a sua hora e sem atropelar o curso da história vai de Nixon prefeito de novo, ganhando com isso a admiração até daqueles que nunca lhe acompanharam na política, fato já comprovado nas urnas em 2019, quando Nixon e Abelardo enterraram a oposição com uma maioria estrondosa na eleição suplementar, ficando com quase 80% dos votos.

É com este gesto humilde, que o homem público e experiente Abelardo Filho mostra que não tem medo de perder o respeito do seu povo e a liderança política, entregando o futuro do seu filho Abelardo Neto, indicado vice-prefeito na chapa ao povo de Alto do Rodrigues e ao prefeito Nixon, que deve ter uma ter reeleição muito tranquila com um grupo unido e falando uma só língua.

(Visited 1 times, 1 visits today)