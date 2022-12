Obra da estrada do Minhoto: Onde existe uma vontade, existe um caminho!

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, segue em ritmo acelerado com as obras de pavimentação da estrada de acesso às praias do Minhoto e Amaro. O acesso é mais de 4 km que ligam a RN-401, na altura da comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito do município até as praias.

O investimento que supera o valor de R$ 4 milhões atenderá uma reivindicação antiga da população. A cidade tem um grande potencial turístico, e nos finais de semana as praias têm sido o ponto certo para o lazer das famílias.

Com a construção da estrada o governo do prefeito Arthur Teixeira, acertou em cheio potencializando o turismo local, sinalizando boas perspectivas para a economia do município.

Guamaré fica localizada na costa branca potiguar e tem um pôr do sol encantador. Os turistas e visitantes ficarão encantados com as belezas naturais, e atestará o potencial do destino para o desenvolvimento turístico.

Clique aqui e veja em vídeo:



Obras da estrada do Minhoto fomenta o turismo nas praias de Guamaré