Obra da Oficina Ortopédica bem próxima de ser concluída e entregue a população

Tá bem pertinho do município de Guamaré ganhar uma Oficina Ortopédica. A obra está em andamento no conjunto Vila Maria, localizada na entrada da cidade, o projeto tem mais de 400 metros de área construída, onde serão realizadas adaptação, manutenção e confecção de órteses e próteses, reduzindo o número de pacientes com estado agravado por demora na aquisição de seus aparelhos.

Na última visita ao canteiro da obra, a Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que 37,25% dos trabalhos já está concluída. A visita à obra pelo Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, foi acompanhada da Coordenadora da Rede da Pessoa com Deficiência do RN, Marilene Soares da Silva.

Técnicos da Secretaria de Saúde também estiveram na área da construção, no conjunto Vila Maria, além do engenheiro Felipe Augusto Souza Cândido, responsável pela medição.

Na Oficina Ortopédica serão produzidas órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, dando suporte ao Serviço de Reabilitação Física, que atende, além de Guamaré, cidades da região salineira e do mato grande.

