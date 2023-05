Obra da RN 401: “Continuaremos firmes, unidos e sendo a voz de Guamaré”. Disse Hélio Willamy

Como foram sábias as palavras de Rita Padoin ao dizer: “Não desista jamais. Sempre haverá um céu estrelado, uma lua crescente, um sol nascendo e se pondo para ser contemplado. A vida está sempre em metamorfose. Ela não vai parar esperando que acordamos para o seu melhor momento”.

Não podemos jamais negar que o prefeito Arthur Teixeira (PSB), e as lideranças politicas de Guamaré não lutaram e foram incansáveis pela obra da reconstrução da RN 401, que liga a sede do município a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Na tarde desta segunda-feira (08), a governadora Fátima Bezerra, recebeu novamente o prefeito Arthur Teixeira, o líder politico Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e o deputado estadual Hermano Morais.

Segundo declarou o prefeito Arthur Teixeira, durante a audiência ficou acertado que no próximo mês de junho, a pauta será discutida novamente, no sentido de acelerar o processo para o início da reconstrução da rodovia. “A governadora garantiu continuar os serviços de tapas buracos, até iniciar as obras em definitivo”, adiantou o prefeito, informando que a previsão é que a estrada comece a ser reconstruída no segundo semestre deste ano.

Em sua página no instagram o líder politico Hélio se mostrou otimista e confiante. Disse que continuaremos firmes, unidos e sendo a voz de Guamaré pela obra da reconstrução da RN 401.

Meus irmãos de Guamaré e região, tivemos mais uma audiência hoje para tratar das obras da RN-401 com a governadora Fátima Bezerra e deixei a governadoria confiante e otimista com o compromisso do governo em realizar essa obra. Juntamente comigo, estavam o meu sobrinho e prefeito Arthur Teixeira, o meu irmão e presidente da Câmara Municipal, o vereador Eudes Miranda e o amigo de Guamaré e deputado estadual, Hermano Morais. Na audiência ficou acertado que no próximo mês de junho voltaremos a nos reunir, no sentido de acelerar esse processo. Nossa comitiva também recebeu a garantia de que até lá, o tapa buracos vai continuar, como forma de amenizar os transtornos daqueles que precisam trafegar pela rodovia. A previsão é que a obra definitivamente tenha o seu início no segundo semestre. Continuaremos firmes, unidos e sendo a voz de Guamaré e da região na cobrança dessa importante obra, que vai fortalecer o turismo e a economia local.