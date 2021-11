Obra de reforma e ampliação do CRAS de Baixa do Meio é entregue pela prefeitura de Guamaré

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, a e secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Câmara, entregaram a obra de reforma e ampliação nesta quarta-feira (17), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do munícipio.

O novo prédio conta com ambiente climatizado, sala para recepção, duas salas técnicas, sala de coordenação, copa, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, sala de reunião, além de todo o seu imobiliário novo. O prédio ainda oferece acessibilidade em sua entrada.

Segundo a secretária de assistência social, Juliana Câmara, ela disse que o momento era de gratidão. “quero agradecer imensamente a DEUS, ao prefeito Eudes Miranda, por tornar possível como gestor este sonho da reforma e ampliação do CRAS de Baixa do Meio em realidade. Este novo prédio é um avanço para a área social, além de ser um reconhecimento por parte do prefeito às necessidades da população mais vulnerável”. Comentou.

O Prefeito Eudes Miranda ressaltou que com a equipe do CRAS da Assistência Social como o novo prédio terá mais condições de monitorar efetivamente todos os casos de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade: “Estou aqui hoje com corte de cabelo estilo militar, pronto como um soldado para servir a meu irmão Hélio, e ao povo de Guamaré como ele sempre serviu e até hoje é reconhecido por este mesmo povo. Hoje é motivo de alegria por mais uma vitória alcançada para o governo e para o município essa inauguração. Com o CRAS a prefeitura poderá continuar com o trabalho socioassistencial, mas agora em Baixa do Meio de uma maneira muito mais eficiente, acompanhando ainda mais de perto as famílias que necessitam se sentir inseridas na sociedade. Esse é uma grande conquista para nossa população” destacou o Prefeito.

Além do prefeito Eudes Miranda e da primeira dama Larissa Mayara, o evento contou ainda com a presença do presidente da câmara, vereador Diego de Lisete, demais vereadores, secretários de governo, liderança politicas, como o ex-prefeito e líder politico Hélio Willamy, servidores e a comunidade em geral.

O CRAS é uma unidade pública responsável por executar os serviços de proteção social básica. Os trabalhos são desenvolvidos com as famílias e indivíduos visando orientação e fortalecimento do convívio sócio-familiar e comunitário.

