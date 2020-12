Obra de reforma e ampliação na Escola do Assentamento Santa Paz é entregue pela Prefeitura de Guamaré

Uma das principais reivindicações da comunidade do Assentamento Santa Paz, a reforma e ampliação da Escola Bibiano Xavier foi entregue oficialmente na tarde desta quinta-feira, 31, pelo prefeito Adriano Diógenes. Sem clima festivo, em razão das recomendações devido à pandemia, o público foi restrito.

A obra já havia sido concluída desde o primeiro semestre deste ano, mas não tinha sido entregue em razão da suspensão das aulas presenciais. O novo e moderno prédio está equipado com quatro salas de aula, direção, almoxarifado para direção, refeitório, cozinha, área de serviço, três banheiros, sendo um para uso dos funcionários e dois para alunos, além de depósitos para merenda escolar e material de limpeza, área de recreação e horta.

Durante a intervenção da prefeitura no antigo prédio, ocorreram as demolições da cobertura, paredes, piso e revestimentos. “Toda a cobertura da escola é nova, além das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, piso e revestimentos de paredes”, disse o prefeito Adriano Diógenes em tom de prestação de contas, recebendo agradecimentos de toda comunidade escolar pelo investimento. O vereador Leandro Felix, ex-aluno da escola foi um dos que esteve presente no evento e parabenizou a ação da prefeitura.

Este ano, a Escola Bibiano Xavier matriculou 37 alunos, sendo 12 alunos na educação infantil e 25 alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Com a reforma, a unidade de ensino passou a contar também com acessibilidade, a exemplo das outras unidades de ensino reformadas e entregues a comunidade escolar na gestão do prefeito Adriano Diógenes.

O novo prédio já conta com todo mobiliário. A secretária adjunta de Educação, Magdênia Silveira, representou o secretário de Educação e Cultura, Roberto Aguiar, impossibilitado de comparecer na inauguração. Para o professor Diego Henrique, responsável pela unidade de ensino, a obra é um sonho antigo de toda comunidade escolar a traz um novo ambiente de trabalho para os educadores, colaborando para a melhoria da qualidade do ensino.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

