Obra do DNOCS pode reduzir abastecimento na região do Vale do Assú e Região Salineira

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou na tarde desta segunda-feira, 19, que uma obra do Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS) na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves poderá reduzir o abastecimento em 16 cidades potiguares entre os dias 23 e 27 deste mês. A intervenção vai fechar a comporta.

De acordo com a Caern, os municípios que podem ter redução no abastecimento são: Alto do Rodrigues, Angicos, Assú, Caiçara do Rio dos Ventos, Carnaubais, Fernando Pedroza, Guamaré, Jardim de Angicos, Lajes, Macau, Mossoró, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pendências, Riachuelo e Serra do Mel. A Companhia alerta que a população reserve água e faça uso racional no período.

