Obras: Governo do Estado confirma celebração convênio para a recuperação da RN 401

O convênio celebrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Guamaré para a recuperação da RN 401 será assinado até o dia 31 de março. A confirmação foi dada pelo secretário de Estado do Planejamento, Aldemir Freire, em reunião realizada na tarde desta terça-feira (08).

Na ocasião, o prefeito Arthur Teixeira lembrou aos gestores estaduais que a promessa desta obra se arrasta por anos e o compromisso assumido pelo Governo do Estado de realizá-la, tendo em vista que é uma das estradas estaduais de maior valor para a economia potiguar, pois é responsável pelo escoamento da produção da refinaria Clara Camarão: diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação e, desde setembro de 2010, gasolina automotiva, o que tornou o Rio Grande do Norte o único estado do país autossuficiente na produção de todos os tipos de derivados do petróleo.

Na ocasião, o secretário Aldemir Freire, Aldemir Freire, garantiu que dará continuidade ao processo burocrático e que assinatura do convênio acontecerá até o dia 31 de março. A obra será executada por meio de um convênio entre o Governo do Estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e a Prefeitura de Guamaré. De acordo com o diretor do DER, Manoel Marques, a obra está orçada em R$ 18 milhões.

“Saímos da reunião confiantes, o secretário Aldemir Freire garantiu que até fim deste mês faremos a celebração do convênio entre o Estado e a Prefeitura. Faço questão que a Governadora venha assinar em nosso município. Cobramos celeridade nos trâmites administrativos e estamos alertas a cada etapa para que o Governo do Estado cumpra os prazos e tenhamos essa obra concreta o quanto antes”, declara o prefeito Arthur Teixeira.

O deputado Hermano Morais destacou que essa obra é de suma importância para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte. “Com essa estrada reformada, ganha todo o estado pois quanto melhor o acesso, mais rapidez no escoamento da produção de gás, combustível, camarão, sal e tantos outros produtos que Guamaré oferta. Outros investidores estão para chegar e o acesso é indispensável para atrair esses investimentos”, ressaltou o deputado.