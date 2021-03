Trabalhando: Prefeitura de Guamaré inicia obras de pavimentação no conjunto Paulo Bento

A prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, segue em ritmo acelerado realizando várias obras visando melhorar a vida da população. Iniciativa que tem sido uma das prioridades da gestão do prefeito Eudes Miranda.

Dentro deste pacote de obras da prefeitura, o conjunto Paulo Bento está sendo beneficiado. O que vai deixar as ruas 100% pavimentado beneficiando mais de 100 famílias. Uma obra que dará mais comodidade e qualidade de vida para aqueles que residem no conjunto. Este benefício chegará a outras localidades do município obedecendo ao cronograma.

A pavimentação do conjunto Paulo Bento é uma antiga reivindicação dos moradores que sofriam com a poeira e o barro. “Queremos que a infraestrutura e a qualidade de vida cheguem a todos os cantos da cidade. As obras só estão recomeçando. Temos muito ainda por fazer”, disse o prefeito Eudes Miranda.

