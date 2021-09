Obrigado por sua preciosa audiência!

O Blog Guamaré em Dia chega à marca de 10.113.000 (dez milhões, cento e treze mil), visualizações de páginas com pouco mais de 10 anos de existência.

Uma década completados no ultimo dia 22 de Agosto de 2021.

Não gosto muito de postar médias de visualização, tão pouco estatísticas do portal. Não é do meu feitio. Não trabalho dia e noite preocupado com isso.

Mas, às vezes, se faz necessário para darmos respostas a pessoas de cabeça vazia que tenta a todo custo tirar a credibilidade do blog.

Logicamente que sempre no final de semana a galera vai se divertir e sai um pouco das redes sociais.

Durante os dias de semana obviamente, que o pico de visualizações de páginas aqui aumenta consideravelmente, é natural em qualquer canal de notícia.

O povo tem sede de se manter informado e este é nosso dever. Não e jamais pregaremos intriga e discórdias em busca de audiência, escrevo com fatos, fotos e vídeos, e isto as vezes incomoda alguns senhores.

O Blog Guamaré em Dia é muito pequeno diante dos gigantes da mídia a nível municipal, regional e estadual. Mas as visualizações e as mensagens via WhatsApp me motiva a continuar prestando o serviço imparcial de informar a aqueles que mais precisam da imprensa local… O povo!

Estatística do Blog Guamaré em Dia em 13 de Setembro de 2021.

10.113.845 – Visualizações

4.999 – Amigos do Blog no facebook que recebe as publicações

8.152 – Amigos do Blog no facebook já curtiram a pagina

8.244 – Amigos do Blog no facebook seguem a página

8.823 – Amigos no Instagram que seguem o Blog

64 – Grupos de WhasApp da cidade, região e municípios do Rio Grande do Norte

A audiência prova que as postagens do blog têm chegado até ao público então desconhecidos mesmo ainda engatilhando neste mundo jornalístico. Mas vejo como muito importante às criticas por parte dos leitores e internautas, para que possamos melhorar ainda mais nosso conteúdo e a qualidades de nossos serviços.

Às vezes queridos leitores passamos horas ali, noite em claro, tentando mudar algo na postagem, editando, buscando uma imagem que venha ser abraçada pelo texto, enfim, surge aquela ânsia de que saia tudo perfeito e agrade os olhos daqueles que nos lê… O nosso povo!

Enfim, a vida de blogueiro e formador de opinião é assim, bem divertida, com vantagens e desvantagens. Horas transbordando de alegria pelo um furo de reportagem, horas se defendendo das injustiças, horas procurando algo para postar, mas com o prazer de menino de cuidar do seu cantinho que escolhi para amar, cuidar e viver.

,Acreditando sempre na minha coragem, vontade e potencial de escrever com erros e acertos, e formando opinião da vida como ela é, ajudando com minha pouca força como imprensa local através deste canal ao nosso povo a ter sempre vez e voz.

Já registramos aqui muitas histórias e muitas outras ainda irão acontecer com a ajuda de Deus e dos nossos leitores. Eternizamos momentos bons e ruins e que estão arquivados nos anais do blog. O importante será sempre informar a todos, e não convencer!

Muito obrigado por sua audiência!