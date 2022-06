Oficina de fotografia e exposição

Na noite da ultima terça-feira, 07 de junho, aconteceu no Centro de Convenções Vicente de Brito Miranda de Guamaré – RN, a Exposição fotográfica “Caminhos do Vale”, distribuição de mudas frutíferas e oficina de fotografia básica com apoio das secretarias de educação, turismo e meio ambiente de Guamaré.

Estiveram presentes o prefeito, Arthur Teixeira, o coordenador geral, Elisângelo Fernandes, a presidente da ANEA, Silvana Patrícia, a gerente regional de responsabilidade social da Petrobras norte nordeste, Juliane Aguilar, a coordenadora norte nordeste Francis de Oliveira e o profissional de atendimento local, José Gouveia. Os amigos também estiveram prestigiando o evento, o PCCB-UERN e Golfinho Rotador.

A exposição foi composta por fotografias realizadas pelos caminhos que o Projeto Vale Sustentável, patrocinado pela Petrobras, percorreu, fotografias da fauna, da flora e das ações do projeto. Durante a oficina a população teve a oportunidade de entender sobre enquadramento, iluminação, técnicas básicas de operação do equipamento utilizado.

As fotografias são práticas constantes do nosso cotidiano, que se utilizadas ao favor da documentação de cada indivíduo se torna a preservação da memória familiar, social e ambiental.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da @Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.