Oito cidades do RN tem abastecimento de água suspenso nesta quinta-feira, 17

As cidades de Angicos, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos, Riachuelo e as comunidades rurais Cachoeira do Sapo e Mulungu estão com o abastecimento de água suspenso nesta quinta-feira (17).

O motivo da paralisação, segundo a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), é o conserto de um vazamento registrado na Adutora Sertão Central Cabugi.

A previsão é que o serviço seja concluído às 17h30 desta quinta. Já o prazo de normalização total do abastecimento é de 72h.