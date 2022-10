Oito governadores eleitos se aliam a Bolsonaro no segundo turno

Dos 15 vitoriosos nas disputas pelos governos estaduais encerradas no primeiro turno das eleições, que aconteceram no último domingo (2), oito declararam apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto.

Governadores que apoiam Bolsonaro

Gladson Cameli (PP) – Acre

Ibaneis Rocha (MDB) – Distrito Federal

Ronaldo Caiado (União Brasil) – Goiás

Mauro Mendes (União Brasil) – Mato Grosso

Romeu Zema (Novo) – Minas Gerais

Ratinho Jr (PSD) – Paraná

Cláudio Castro (PL) – Rio de Janeiro

Antonio Denarium (PP) – Roraima

A declaração de voto de Ibaneis (MDB) foi na manhã desta quarta-feira (05).

CNN