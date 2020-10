Onda Verde sai nas ruas da comunidade de Salina da Cruz e empolga eleitor

Em poucos dias de campanha nas ruas, é visível o crescimento da candidatura de Hélio Willamy, à Prefeitura de Guamaré nas eleições deste ano. Caminhadas, visitas e o tradicional corpo a corpo têm garantido apoios de famílias que vem deixando o palanque da oposição, e apostando no avanço do trabalho.

Nesta terça-feira, 13, a comunidade de Salina da Cruz recebeu a visita da nação verde comandada por Hélio e Pretinha. A mobilização confirmou o crescimento do projeto que visa o desenvolvimento de Guamaré.

No embalo de uma caminhada com colagem e panfletagem deixou a comunidade de Salina da Cruz mais verde, a agenda entrou pela noite com a militância.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

