Onda verde toma conta das ruas de Baixa do Meio com Hélio e Pretinha

Baixa do Meio literalmente parou na tarde e noite desta segunda-feira (09), para confirmar a vitória no dia 15 de novembro do candidato a prefeito Hélio e sua vice Pretinha.

Uma multidão de bacuraus saiu às ruas da comunidade em passeata com os candidatos a prefeito, vice e vereadores da coligação Esperança Renovada.

Com a força do candidato do MDB o distrito vivenciou o maior espetáculo popular da campanha até aqui, e ainda falta à vigília que será na próxima quinta-feira (12), em Guamaré.

Durante o evento, esteve presentes o deputado estadual de Guamaré Hermano Morais, o deputado federal Walter Alves, candidatos a vereadores da coligação, entre outras lideranças politicas, ex-prefeitos e lideranças da região salineira.

Hélio é querido por todos e que seu amor pelo o município e seu povo não se mede e nunca se medirá, porque é maior do que ele mesmo. A noite de ontem ficou marcada pela realização de uma das maiores mobilizações políticas da história do distrito.

As ruas nas imediações do largo onde foi a concentração ficaram lotadas. O deputado Federal Walter Alves disse que o “novo prefeito de Guamaré será Hélio porque é o povo que quer”.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

