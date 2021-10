Onda Vermelha: Arthur e Eliane realizam passeata e comício histórico em Guamaré

A noite deste domingo (24) foi marcada por mais uma passeata e comício com a presença marcante de uma multidão que vermelhou o largo de ventos do conjunto Vila Maria, as ruas de Guamaré e praia aratuá para dizer sim a coligação Esperança Renovada.

Eram crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, vestidas de vermelho, com bandeiras e cartazes nas mãos, de rostos pintados e outros adereços, mostrando com empolgação a foto do candidato a prefeito Arthur e sua vice Eliane.

A avenida Monsenhor José Tibúrcio, principal rua da cidade, foi tomada por uma grande multidão que gritava com alegria o nome de Arthur e Eliane. Foi uma das maiores mobilizações politicas já vistas na história do município.

Depois de andar pelas as ruas ao lado do povo, a multidão se concentrou no palco montado na orla da praia do rio aratuá para a realização do comício. A sintonia das falas de Arthur, Hélio, Eudes e Eliane, foi marcada pelos constantes agradecimentos pela participação de todos nesta reta final da campanha.

O povo de Guamaré faz crescer a cada dia o sentimento de felicidade, e a confiança de dia cada vez melhor. O evento contou com a presença do deputado Hermano Morais, e varias lideranças politicas da cidade e região.

A liberdade que Arthur plantou durante esta campanha foi um dos pontos fortes, pois todas as movimentações da campanha são sem sombra de dúvida, um reflexo de um trabalho digno feito pelo ex-prefeito de Guamaré Hélio Willamy, quando foi prefeito por duas vezes.

Visivelmente emocionado, Hélio disse em sua fala que “quando o trabalho é feito de coração não existe sacrifício, o povo demostra hoje nessa grande mobilização que quer Arthur prefeito e Eliane Vice”. Comentou.

O que foi visto na passeata e comício foi um povo que quer a cidade continue crescendo com rumo e prumo, quer trabalho e comida na mesa. A multidão de vermelho mostrou que querem Arthur ao lado do povo.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para amplia-las: