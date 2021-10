Onda Vermelha invade as ruas de Guamaré numa grande mobilização do 40

Em poucos dias de campanha nas ruas de Guamaré, é visível o crescimento da candidatura de Arthur e Eliane, na eleição suplementar marcada para o próximo dia 7 de novembro.

São caminhadas, visitas e o tradicional corpo a corpo têm garantido apoios de famílias que vem acreditando que é possível sonhar juntos, apostando no avanço do trabalho e do progresso.

Nesta quinta-feira, 14, a sede do município recebeu a visita da nação vermelha, comandada por Arthur e Eliane, que contam com o apoio do ex-prefeito Hélio Willamy, e o atual prefeito Eudes Miranda.

A mobilização confirmou o crescimento do projeto da coligação “Esperança Renovada”, que visa o desenvolvimento de Guamaré.

No embalo de uma caminhada com colagem e panfletagem deixou as ruas da cidade mais vermelha, a agenda entrou pela noite com a militância empolgada com o crescimento da candidatura de Arthur e Eliane.

