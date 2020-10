Onda verde tomou contas das ruas de Baixa do Meio com Hélio e Pretinha

A comunidade de Baixa do Meio deu neste domingo (04), uma grande demonstração de gratidão e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo ex-prefeito Hélio Willamy, quando esteve à frente da prefeitura por dois mandatos, hoje candidato a prefeito de Guamaré pelo o MDB.

Passeio Ciclístico

A programação da coligação “Confiança Renovada” começou às 06h30min da manhã com o passeio ciclístico, saindo do conjunto Raimundo Soldado, e percorreu as principais ruas de Baixa do Meio, com a presença do candidato a prefeito Hélio Willamy.

Inauguração do Comitê

Com a fita de inauguração do comitê do 15 cortada por Hélio e Pretinha, a nação bacurau festejou. O evento arrastou jovens, adultos, idosos e crianças à inauguração do Comitê do PMDB.

O encontro foi uma verdadeira festa, com grande emoção, marcada pela alegria, satisfação e esperança da cidade continuar crescendo com Hélio prefeito e Pretinha.

Adesivaço

Em frente ao estádio de futebol “O Pajezão” foi realizado o adesivaço em carros, motos, bicicletas, e carroças.

Passeata

A nação bacurau percorreu as ruas da comunidade de Baixa do Meio, num movimento que inundou e coloriu de verde o distrito numa festa democrática com Hélio, Pretinha, e candidatos a vereadores da coligação.

As imagens falam por si só.

O ponto alto da festa foi o discurso no final da passeata do ex-prefeito Hélio. Ele fez questão de reforçar a importância da força do grupo e do povo que quer Hélio de novo.

Hélio agradeceu pelo apoio incondicional ao seu trabalho prestado quando foi prefeito, manifestado na participação maciça de todos ali presentes: “hoje é um dia de muita alegria pra gente, pois ver esse mar verde nas ruas de Baixa do Meio defendendo nosso nome, isso é gratificante e nos emociona bastante. A Nação Bacurau mostrou sua força e com a permissão de Deus, teremos uma grande vitória no dia 15 de novembro”, Concluiu.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

