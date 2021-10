Ônibus da banda Pegada do Coyote bate em carreta e músico morre na “estrada do óleo”

O acidente foi registrado, por volta das 6 horas da manhã deste sábado (30), na rodovia federal 406, do trevo de Guamaré/estrada do óleo.

De acordo com as informações um carro que vinha no sentido contrário tirou a visão do motorista do ônibus que acabou colidindo com uma carreta longa que estava manobrando.

O acidente acabou vitimando a pessoa de Junior Boy, que ficou preso nas ferragens e morrendo no local. Blog Toni Martins