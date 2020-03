Opção de entrega permite remetente indicar endereço alternativo

Os Correios lançaram no último dia 19 de fevereiro a funcionalidade Entrega no Vizinho. Segundo o órgão, a novidade permite ao remetente indicar um endereço alternativo, próximo ao do destinatário, para a entrega da encomenda. De acordo com a assessoria de comunicação dos Correios no Rio Grande do Norte, a medida é válida para todo o país.

A opção, que não tem nenhum custo adicional, facilitará a entrega de objetos, mesmo no caso da ausência do destinatário no endereço principal. A funcionalidade abrange exclusivamente as remessas SEDEX e PAC, não altera o prazo da entrega e é registrada no sistema de rastreamento.

Esses novos atributos são iniciativas dos Correios que visam melhorar a experiência dos clientes, e garantir os padrões de qualidade e eficiência praticados pela empresa. Mais informações estão disponíveis em http://www.correios.com.br/enviar-e-receber/entrega.

