Operação 167: Policia Militar intensifica patrulhamento ostensivo e preventivo em Guamaré

Com o objetivo de Intensificar o policiamento ostensivo através pontos de bloqueios inerantes (barreiras policiais), principalmente nos acessos da entrada da cidade de Guamaré, bem como patrulhamento em áreas sensíveis.

A Polícia Militar sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com o apoio de vários policiais, iniciou com blitz na entrada da cidade dando inicio a operação 167 por ordem do comandante geral da PM.

Diante das demandas de Segurança Pública no Estado do RN a necessidade de suplementar as ações e operações no âmbito da circunscrição do Comando do Policiamento do Interior.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff “a importância destas operações é também inibir a presença de marginais, assaltantes da região e coibir a circulação de motos e carros com documentos obrigatórios em atraso, e, principalmente, passar mais segurança aos moradores da cidade”. Comentou.

A ação da PM tem como objetivo combater a criminalidade e manter a segurança da população, tendo como objetivo não de reprimir o cidadão de bem, mas apreender armas, drogas e veículos roubados.

(Visited 19 times, 19 visits today)