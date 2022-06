Operação Adão e Eva: PM prende casal por Associação e Tráfico de Drogas em Guamaré

Numa ação bem sucedida do 3º Pelotão de Polícia Militar, os agentes de segurança prendeu um casal por tráfico e associação ao tráfico, e deteve outro homem por receptação culposa na tarde desta Sexta-feira (03) em Guamaré, numa operação denominada Adão e Eva. .

A ação policial se deu após os PMs receberem uma denúncia de um cidadão que teve um botijão furtado do seu barco de pesca. O homem relatou a equipe que outro indivíduo teria comprado o objeto.

De posse da informação, os PMs fizeram diligência ao local identificado, aonde o suspeito assumiu ter adquirido o botijão de um outro individuo morador da Rua dos Girassóis, na comunidade de Salina da Cruz.

Fundamentados no relato Guarnição se deslocou até a casa do segundo suspeito. Ao chegar à residência os Policiais foram recepcionados pelo homem e sua esposa.

Na residência o suspeito relatou ter vendido o botijão, mas não soube informar aos Policiais da origem do objeto. Durante a conversa os PMs visualizaram em cima do sofá uma bolsa aberta contendo uns saquinhos com substâncias esverdeadas parecidas com maconha.

Sob a fundada suspeita os Policiais verificaram a bolsa encontrada mais substancias. Ao ser questionado se ele venderia drogas no local o suspeito disse que não vendia na casa, mas sim por telefone combinava de fazer a entrega aos usuários em uma motocicleta.

Ao tentar recolher dois celulares que estavam em cima do sofá para ser apresentada na Delegacia, a esposa do suspeito jogou um dos aparelhos no chão danificando o objeto.

Segundo o Subtenente PM Johnny Cruiff, ele disse que “foram apreendidas as substâncias análogas: 14 envolucros somando 82 gramas de Maconha, 11 pedras de Crack, 03 embalagens de Cocaína além de 02 celulares, 01 lâmina para corte do material, 01 canivete, máquina de cartão de crédito, uma motocicleta e R$ 720,00 em espécie e 01 Botijão de Gás”.

Disse ainda que “todos os envolvidos na história e o material apreendido foram conduzidos a 5ª DRPC em Macau onde o Casal foi autuado pelos Crimes de Tráfico (Art 33 Caput da Lei 11.343/2006) e Associação Tráfico de Drogas (Art 35 fa Lei 11.343/2006) e o primeiro suspeito por Receptação culposa. Todos ficarão a disposições da Justiça para os procedimentos cabíveis”. Finalizou.

