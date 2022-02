Operação Agressor – II: PM prende homem por agredir mulher próximo Rodoviária de Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida denominada como Agressor II, a Polícia Militar de Guamaré conseguiu prender um homem acusado de agredir uma mulher por trás da Rodoviária no Distrito de Baixa do Meio.

A ação se deu após os Policiais Militares visualizarem durante patrulhamento as agressões do homem com a vítima.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, “foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA (ART 129 CAPUT DO CPB / VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER)”.

O acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, ligando para PM através do telefone: (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações.

Visite a página do instagram da PM Guamaré clicando aqui:

https://instagram.com/pmguamare?utm_medium=copy_link

A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Nota do Blog

A Polícia Militar chama a atenção para o crescente número de agressões sofridas por mulheres, caso precise de ajuda denuncie.

A PM estará sempre disponível 24h por dia para prestar o devido auxílio e prender os agressores.