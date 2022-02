Operação Agressor: PMs e GMs prende homem por violência doméstica em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida da Polícia Militar de Guamaré, com apoio da Guarda Civil Municipal, prendeu no ultimo sábado (29), um homem acusado de violência doméstica na Rua da Paz no Distrito de Baixa do Meio, numa operação denominada por Agressor.

Ação dos agentes

A ação se deu após Policiais Militares receberem pedidos de pedido de socorro da vítima, via telefone funcional, afirmando que o seu ex-marido estaria dentro da residência quebrando tudo, todos os móveis.

Os gritos foram ouvidos pelos os vizinhos que também ligaram para polícia, o medo do agressor ferir a vitima era iminente.

Depois de quebrar tudo e descarregar seu ódio, antes da chegada da policia o acusado saiu da residência em um veiculo, sua ex-mulher ficou em pânico com medo dele voltar e fazer o pior.

Quando os agentes chegaram ao local ele já tinha se evadido.

Ao fazer diligência os policiais visualizaram o suspeito numa motocicleta, numa rua de acesso a casa da vítima, um sinal que ele voltaria se a policia não chega a tempo.

Ao ser feito o acompanhamento à equipe abordou o suspeito que assumiu possuir uma medida protetiva perante a vítima.

O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para ser ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, onde fará os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, ligando para PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações.

A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar de Guamaré