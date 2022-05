Operação Alta Voltagem: GTO de Macau apreende mais de 200m de fios furtados da COSERN

Numa operação bem sucedida denominada como “Alta Voltagem” a 1ªCIPM, através do 1° Pelotão de Polícia Militar de Macau, sob atuação do Grupo Tático Operacional – GTO, prendeu na tarde desta terça-feira (03), dois homens acusados de furtar vários metros de fio numa estação da COSERN, localizada próximo a estação Rodoviária, ao lado do Rio Açu em Macau.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem a denúncia de que dois homens teriam invadido o local. Câmeras de segurança flagraram todo o crime, e os indivíduos estavam fugindo com o material.

O GTO fez diligência ao local e começou a fazer buscas. Os homens foram visualizados tentando fugir pelo rio em um barco.

Após perceber a presença dos Policiais os dois tentaram fugir. Um deles pulou na água para fugir a nado, mas foi capturado pelos Militares. O outro empreendeu fuga correndo pela as margens do rio.

Após saturação da área, pela Equipe, o acusado foi encontrado escondido dentro de uma casa próxima ao local do fato.

Foram apreendidos num total de mais de 200m de fio, além de linhas de transposição, alças de cobre, cordas e um quite de resgate.

Os homens foram presos em flagrante pelo crime de Furto sendo conduzidos, juntamente com o material, para 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar