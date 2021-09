Operação Alta Voltagem: PM prende três homens furtando fios na região

Numa operação bem sucedida denominada como “Alta Voltagem” deflagrada pela Policia Militar, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM conseguiu prender com êxito nesta quarta-feira (15), três homens acusados de estarem furtando fios na região de Macauzinho.

A ação policial se deu após a equipe de Radiopatrulha (RP07) receber uma denúncia via telefone funcional, de que um veículo estaria transitando na região de forma suspeita.

A equipe saiu em diligência encontrando o veículo na BR – 406, próximo à comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

Ao ser feita a abordagem pelos os agentes os indivíduos ficaram nervosos, e durante a entrevista com os Policiais, os acusados confessaram o crime a autoridade policial.

Eles afirmaram que estariam retornando aonde deixaram o material para levar. Depois de feita buscas no veículo foram encontradas dois alicates de corte, e sacos para acondicionamento do material.

Os suspeitos guiaram policiais até o local onde haviam cometido o delito, e onde vários fios estavam cortados em postes na BR, a caminho da região conhecida como Macauzinho.

Segundo o Subtenente Jhonny Cruff, responsável pelo o destacamento policial de Guamaré, ele disse que os três acusados foram presos em flagrante, e com eles apreendidos também dois celulares, alicates, sacos e um veículo de cor branca, sendo todos conduzidos a 5ªDRPC para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar agradece a população pelas informações e solicita que continuem enviando as denúncias através do número 84-999369126 que terá sigilo total das denúncias.

Com informações da Policia Militar