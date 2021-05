Operação Balão Mágico II: Casal é preso com drogas em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada como “BALÃO MÁGICO II” deflagrada nas na noite deste domingo (16), pela Policia Militar de Guamaré, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de vários policias, a PM conseguiu prender com êxito um casal com drogas e dinheiro fracionado na Rua dos Invasores.

PATRULHAMENTO

No patrulhamento ostensivo e preventivo de rotina, a polícia militar se deparou com um casal na calçada de uma residência na Rua Flauto Praxedes, mas conhecida por Rua dos invasores, que ao avistar a VTR correram para dentro de casa.

No primeiro momento os agentes achavam que estivesse se tratando de uma briga de casal, mas ao descerem da viatura e serem questionados, a PM percebeu um nervosíssimo por parte da mulher que por um momento dentro se desfazer de um pequeno saco com algo dentro.

Ao ser verificado o pacote jogado se tratava de drogas, foi neste instante que a PM resolveu fazer uma busca minuciosa na residência, e no quarto foi encontrados mais entorpecentes, tipo crack, além de uma balança de precisão, dinheiro fracionado, caderneta com anotações, e celular, de logo os dois receberam voz de prisão.

PROCEDIMENTO

Os acusados e a droga com o material foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau para ser ouvido pelo o competente delegado, Raphael do Monte Alves, e ficará a disposição da justiça.

