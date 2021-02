Operação Bob Marley: PM prende homem acusado por furto a residência

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, conseguiu prender com êxito um homem acusados de furtos em residências no conjunto Nossa Senhora Aparecida, localizado na comunidade de Salina da Cruz, distrito em Guamaré, numa operação denominada pela PM por Bob Marley.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone funcional que havia no conjunto de salina da cruz um homem suspeito de praticar furtos. Ele se aproveita da saída da família da residência, ou pela madrugada para praticar delitos nas casas.

Na denúncia informava que um homem teria arrombado e furtado pertences da residência. Com as informações e características do acusado, os policiais saíram em diligência e conseguiram localizar o individuo.

Com ele os agentes encontraram o material produto do crime: Uma câmera fotográfica vermelha de marca sony, um carregador portátil branco para celular e um pendrive de 8 GB.

O acusado e material recuperado foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser apresentado e ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

(Visited 26 times, 26 visits today)