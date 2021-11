Operação Boca de Piranha: PMs e GMs cumprem mandando de prisão em Baixa do Meio

Numa operação conjunta da Policia Militar e Guarda Municipal de Guamaré, bem sucedida denominada por “Boca de Piranha”, coordenada pelo o Subtenente da PM – Jhonny Cruff, e comandante da GM Jabnea Batista, os agentes cumpriram na tarde desta terça-feira (23), um mandato de prisão contra um homem acusado de roubo no distrito.

Na operação, ao perceber a chegada das VTRs o acusado ainda tentou se evadir do local ao ver os agentes, mas sem alternativas de fuga, ele acabou se entregando alegando no primeiro momento inocência.

No segundo momento ele acabou confessando o delito. Pesa contra o acusado o artigo 157- Roubo.

De acordo com o Subtenente Jhonny Cruff, responsável pelo o destacamento de Guamaré, “Piranha estava sendo investigado pela policia, e foi constatado na investigação que ele participou de um roubo, sendo preso por força de mandato judicial, e ficará agora a disposição da justiça”. Disse ainda que “mais indivíduos serão presos pelo o mesmo ato inflacionário devido os últimos acontecimentos no distrito, será uma questão de tempo. Os agentes de segurança da PM e GM estão nas ruas do município, para garantir a segurança que a população precisa, e colocando na cadeia os delinquentes”, comentou.

O que podemos constatar nas ruas de Guamaré e distritos, são agentes de segurança pública da Policia Militar, e Guarda Municipal protegendo o cidadão de bem.

Após receber voz de prisão em cumprimento ao mandato, o acusado foi encaminhado a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o delegado competente, e ficará a disposição da justiça.

Com Informações da Policia Militar