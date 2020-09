Operação Bola de Fogo: Policia Militar prende homem com drogas em Guamaré

Inicio de noite desta sexta-feira (18) na área policial movimentado, a Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem acusado de tráfico de drogas, numa operação denominada “Bola de Fogo”.

A PM em patrulhamento ostensivo no conjunto Paulo Bento, se deparou com um homem na rua projetada em atitude suspeita. Que ao avistar a viatura tentou entrar na casa de um colega em busca de abrigo, e de fugir da ação policial.

Surpreendido pelos os agentes, a acusado foi abordado na porta da residência, e com ele após uma revista no primeiro momento foi encontrado drogas, tipo maconha. Na mesma casa a autoridade policial questionou o proprietário se havia drogas, e o homem que o abrigou disse que tinha e afirmou que o material era do acusado.

Sem alternativa de convencimento o acusado confessou aos agentes ser de fato dono da droga, e ter mais entorpecentes em sua residência. De logo os PMs foram até sua casa, e chegando lá encontraram mais drogas, tipo cocaína e dinheiro fracionado.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff, “na delegacia havia varias denúncias de tráfico de drogas contra o acusado, e por muita coincidência ele foi encontrado na rua comercializando o entorpecente no conjunto Paulo Bento livremente, dia e noite, e até via whats app a droga era vendida por ele”. Comentou.

Verificada a veracidade do tráfico os PMs deram voz de prisão em flagrante. E diante da situação fática delituosa, o acusado e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

