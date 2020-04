Operação Bruce Lee: Policia Militar prende dois homens com drogas e arma de fogo em Guamaré

No final da tarde desta quinta-feira (09), a Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito dois homens acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na RN 221, especificamente entre as cidades de Guamaré e Macau, numa operação denominada por Bruce Lee.

A Polícia Militar em patrulhamento de rotina preventivo e ostensivo na zona rural do município, a VTR se deparou na RN com uma moto modelo TITAN de cor vermelha e dois suspeitos. Ao avistar a viatura, eles saíram da rodovia, e entrou numa estrada carroçal conhecida na área policial por rota da fuga.

Iniciou neste momento uma perseguição entre policia e bandido, e mesmo a VTR dando ordem de parada os acusado não obedeceram. O garupa da moto estava sem capacete, e foi logo reconhecido pelos os agentes como sendo de Macau.

Sem mais alternativa de fuga pela estrada, numa curva o piloto da motocicleta já identificado pela policia, perdeu o controle da moto e caíram. Os agentes de logo o abordaram, e após uma revista pessoal encontraram com eles uma arma de fogo modelo revolver 38 devidamente municiado.

Segundo o Sargente Jhonny Cruff, há fortes suspeitas que eles tenham se desfeito da maior parte da droga na fuga, mas na casa de uma dos acusados na comunidade da Cohab, os agentes encontraram dentro de uma gaveta da cômoda, porção de drogas tipo maconha.

Diante da situação fática delituosa, os dois homens e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Com informações da Polícia Militar

