Operação Bruce Lee: Policia Militar prende suspeito após troca de tiros em Guamaré

Numa operação bem sucedida, denominada por “Bruce Lee”, coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, com a poio de vários policiais, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, conseguiu prender com êxito na noite desta quinta-feira (22), no Centro da cidade, um homem suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A ação se deu por volta das 22h50 após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que na Rua Luiz Virgílio de Brito, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes numa casa.

Ao ir verificar a denúncia os PMs foram surpreendidos com disparos vindo de dentro da residência. Ao reagir à injusta agressão, os Policiais Militares revidaram aos disparos.

Ao empurrar um portão que dá acesso a área externa da frente da casa os PMs visualizaram dois homens fugindo por telhados, e quintais das casas vizinhas.

Foi realizado um acompanhamento tático e após mais um confronto, a Equipe visualizou um dos homens correndo em direção ao rio aratuá.

O suspeito foi alcançado e detido pelos policiais, porém com ele não foi mais encontrada a arma sendo localizado um carregador de pistola 380 com duas munições intactas as margens do rio por esta possivelmente ter dispensado pelo acusado dentro da água.

Segundo o Subtenente Jonhny Cuiff “diante do flagrante os policiais voltaram à residência aonde foram encontradas uma balança de precisão, uma pequena porção de maconha além de R$35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro fracionado”.

Disse ainda que “segundo o suspeito detido o outro envolvido seria um homem integrante de facção criminosa que faz uso de tornozeleira eletrônica e é residente em Macau tendo fugido com uma bolsa contendo o restante das drogas. Foi dada voz de prisão pelos crimes de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART 14 DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO) E CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (ART 28 CAPUT DA LEI 11.343/2006)”. Comentou.

O acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar