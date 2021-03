Operação Caçote Teimoso: PM prende dois homens com drogas em Guamaré

A Polícia Militar sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, conseguiu prender com êxito dois homens com drogas na comunidade de Salina da Cruz, distrito de Guamaré, numa operação denominada pela PM por Caçote Teimoso.

Os agentes da PM faziam patrulhamento ostensivo no centro da cidade quando se deparou com individuo numa atitude suspeita. Ao ser abordado foi encontrado em seu poder uma trocha de maconha numa bolsa, e ao ser questionado, ele indicou uma mulher como a pessoa que repassaria o entorpecente, e indicou a pessoa pra quem vendia.

De logo, a PM foi à comunidade de Salina da Cruz onde se deparou com o outro acusado apontado pelo o primeiro. Ao ser perguntado pelo o restante da droga ele negou. Neste primeiro momento ele foi liberado, mas os agentes continuaram as diligências na comunidade em busca de mais pessoas envolvidas.

Ao chegar à residência do primeiro acusado preso, pois avia forte suspeita que houvesse mais drogas no local, para supressa dos PMs foi encontrado a casa arrombada e tudo revirado. No interior desta casa foi encontrado o segundo acusado, que há pouco tempo tinha sido liberado pela PM.

Estranhamente o acusado disse que tinha vindo pegar a documentação de seu “amigo” preso, e sem convencer os agentes com as argumentações, foram feitas buscas no local, e encontrado drogas tipo maconha, balança de precisão e dinheiro fracionado, que de logo os dois comparsas receberam voz de prisão.

Os homens presos e todo material aprendidos foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser apresentado e ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

(Visited 5 times, 5 visits today)