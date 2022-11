Operação Camelô: PM prende homem acusado por tráfico de drogas em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida batizada por “camelô” coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, com o apoio de vários policiais, a Polícia Militar prendeu com êxito um homem nesta quinta-feira (10), suspeito de tráfico de drogas na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do munícipio de Guamaré.

A ação se deu por volta das 11h após quando os Policiais Militares receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria vendendo drogas em frente a uma residência na região conhecida como conjunto Vila Nova.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “os agentes de logo caíram em campo, e ao realizar patrulhamento no local indicado, foi avistado pela equipe um indivíduo sentado ao chão com uma bolsa preta. Ao visualizar a PM o homem tentou fugir sendo rapidamente contido pelos Policiais”. Comentou.

Com o suspeito estavam: 31 trouxinhas de uma substância análoga a Maconha – R$ 151,00 (Cento e cinquenta e um reais em dinheiro fracionado) – Uma lamina para corte do material – 01 aparelho celular – e vários saquinhos para embalagem do material.

O subtenente ainda disse que ao acusado foi dado voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 Caput da Lei 11.343/2006). Ele foi conduzido a 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar