Operação Canoa Furada: 3º Pelotão de Polícia Militar prende dois homens acusados de tráficos em Galinhos

Numa operação bem sucedida coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cruiff e o Sargento PM Wellington, o 3º Pelotão de Policia de Guamaré prendeu com êxito, dois homens acusado de tráficos numa operação denomina “Canoa Furada” na cidade de Galinhos.

O 3º Pelotão de Policia vem realizando um trabalho intenso na área de sua abrangência, na tentativa de coibir crimes e manter a ordem no quesito segurança pública das cidades que o pelotão é responsável.

PRIMEIRA OPERAÇÃO

Em parceria com o desacatamento policial da cidade de Galinhos, por volta das 15h deste sábado, durante um patrulhamento na Rua pontal, um indivíduo ao visualizar a VTR tentou se evadir e desfazer do material ilícito.

Ele foi abordado, revistado e com ele foi encontrado 1 RV calibre 38 Taurus, com capacidade para 6 munições, N° 288488 – 7 munições do mesmo calibre – 260 reais em cédulas de 20 e 50 Reais – 1 balança de precisão – 2 Gillettes – 2 comprovantes de depósito no valor de 2.000,00 cada – 1 porção de uma substância esverdeada análoga a maconha – 1 porção menor da mesma substância – 1 porção de uma substância branca análoga a cocaína – 2 porções grandes de uma substância amarelada análoga a crack – 1 porção menor da mesma substância – 1 porção de um pó da mesma substância -Vários sacos usados pra acondicionamento da droga – e 1 mochila camuflada

O acusado recebeu voz de prisão pela autoridade policial e foi preso, assim como todo material aprendido.

SEGUNDA OPERAÇÃO

Por volta das 16h durante patrulhamento na Rua Conjunto do Farol, na Península de Galinhos, outro indivíduo tentou se evadir e desfazer-se do material ilícito. O acusado mostrou nervosismo, começou a falar coisa com coisa, e ao ser revistado, foi encontrado com ele 18 – pedras pequenas de substância análoga a crack, sendo uma delas maior – 2 aparelhos celular do tipo IPhone.

De logo recebeu voz de prisão, e foi preso juntamente com o material apreendido.

Os acusados presos nas duas operações, assim como os materiais aprendidos foram conduzidos a 5ª Regional da Policia Civil em Macau. Eles serão ouvidos pelo competente delegado Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar