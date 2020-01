Operação Cochilo: Policial Militar prende mulher com drogas em Baixa do Meio

Na tarde deste sábado (25), a Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito uma mulher com drogas na comunidade de Baixa do Meio, numa operação denominada por Cochilo.

segundo informações, quando em patrulhamento da PM realizava no distrito, foi recebida uma denúncia anônima via telefone funcional, de que numa rua da comunidade funcionaria um ponto de venda de drogas.

Imediatamente os agentes foram ao referido endereço verificar a veracidade da informação. No local, fomos atendidos pela “moradora”, que foi solicitada a entrada no imóvel e autorizada.

No imóvel havia “companheiro” da mesma e uma adolescente. No local foi encontrado o seguinte material ilícito e a mulher adulta assumiu a propriedade. Material que segue:

47 – trouxinhas de substância esverdeada, provavelmente MACONHA; 01 – balança de precisão; Valor: R$ 137 reais em espécie, fracionados; Vários sacos plásticos pequenos, usados costumeiramente para fracionamento de drogas; 02 – aparelhos celulares SAMSUNG;

Diante da situação fática delituosa, todos e material ilícito e os conduzidos foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para serem ouvidos pelo o competente delegado Sandro Régis, que fez os procedimentos legais. “Para que o mal triunfe, basta apenas que os bons não façam nada”.

