Operação conjunta do MPRN e PM combate tráfico de drogas no Seridó

Notícias do MPRN

O Ministério Público do rio Grande do Norte (MPRN) e a Polícia Militar realizaram na manhã desta quarta-feira (16) a operação Mangangá, com o objetivo de combater organizações criminosas que atuam com tráfico de drogas e roubos na região do Seridó potiguar.

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Currais Novos, São Tomé, Cerro Corá e Lagoa Nova.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas drogas (maconha e crack, pendrives, dinheiro em espécie totalizando R$ 1.224 e celulares. Além disso, quatro pessoas foram detidas. Fonte: MPRN.

