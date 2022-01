Operação conjunta do MPRN e Polícia Civil combate pornografia infantojuvenil

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Polícia Civil potiguar deflagraram nesta terça-feira (18) a operação Arcanjos.

O objetivo é combater o crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um bairro da zona Sul de Natal.

Um homem é suspeito de cometer o crime. As investigações conjuntas do MPRN e da Polícia Civil apontam que ele baixava vídeos da internet com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Na casa do homem, foram apreendidos aparelhos telefônicos, computadores, pen drives e todos os eletrônicos capazes de armazenar fotos, arquivos de áudio e vídeo, além de mensagens escritas.

O material apreendido será encaminhado ao laboratório forense computacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPRN, para ser analisado.

O MPRN e a Polícia Civil também investigam se o homem agia sozinha ou se teria ajuda de outras pessoas para o cometimento dos crimes. Fonte: MPRN