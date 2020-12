Operação conjunta do MPRN, Polícia Cível e PM combate tráfico de drogas em Apodi

Notícia do MPRN

Uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), da Polícia Civil e da Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (11) com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade de Apodi.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e outros sete, de busca e apreensão. Além do tráfico de drogas, o grupo é investigado pelo cometimento dos crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa.

A operação foi batizada Contenção III e reforça a necessária atuação do Estado para reprimir o tráfico de drogas na região Oeste potiguar. Um dos investigados é suspeito de continuar comandando o tráfico de drogas mesmo estando atualmente preso em uma unidade carcerária do Estado.

A operação Contenção III é continuação de outras duas operações com o mesmo nome deflagradas, respectivamente, em 6 de fevereiro e em 13 de fevereiro deste ano. O objetivo é combater a atuação de organizações criminosas na região Oeste.

A ação é fruto de uma investigação das Promotorias de Justiça de Apodi, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Delegacia de Policia Civil de Apodi, e foi iniciada após a ocorrência de diversos atos de violência na região. Todos os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Apodi.

Disque Denúncia 127

O MPRN disponibiliza o Disque Denúncia 127 para denúncias de crimes em geral. O cidadão pode ligar gratuitamente para o número. A identidade da fonte será preservada.

Além do telefone, as denúncias também podem ser encaminhadas por Whatsapp para o número (84) 98863-4585 ou e-mail para disque.denuncia@mprn.mp.br. Os cidadãos podem encaminhar informações em geral que possam levar à prisão de criminosos, denunciar atos de corrupção e crimes de qualquer natureza. No WhatsApp, são aceitos textos, fotos, áudios e vídeos que possam comprovar as informações oferecidas. Fonte: MPRN

