Operação Coruja: Polícia flagra tentativa de furto de combustível em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada por CORUJA, coordenada pelo o Subtenente da PM – Jhonny Cruff, que contou com o apoio de vários policiais, a Polícia Militar de Guamaré apreendeu com êxito na noite desta quinta-feira (22), um veículo que estaria sendo usado para apoio no furto de combustível de caminhões tanques.

A ação se deu quando por volta das 19h, a PM recebeu uma denúncia anônima que combustíveis estaria sendo furtados de caminhões tanque, estacionados próximos a Brasil Gás.

A equipe imediatamente fez diligência ao local indicado aonde encontraram em uma estrada carroçável duas carretas paradas, e ao lado alguns galões contendo o produto já extraído dos tanques.

Próximo aos veículos também foi visualizado um carro de Modelo Zafira, cor preta, placa GKF 7307 contendo em seu interior mais alguns galões; a chave também se encontrava na ignição do automóvel.

Foram apreendidos:

Modelo Zafira, cor preta, placa GKF 7307;

15 Bobonas contendo Álcool e Diesel;

01 aparelho celular de Marca K9 LG cor preta;

O veículo e o material foram apresentados na 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar