Operação da PF investiga supostas fraudes em licitações, corrupção e desvios de recursos públicos em Prefeituras

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (5), a 2ª Fase da Operação Guaraíras, que apura fraudes em licitações promovidas pela prefeitura de Vera Cruz, além de supostos atos de corrupção e desvios de recursos públicos.

De acordo com a corporação, cerca de 21 policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Natal e no município de Vera Cruz. Dois na capital e três no município.

De acordo com a PF, a operação teve início com a notícia de que um engenheiro civil, já processado e condenado por fraudes em licitações e desvios de recursos pela Justiça Federal, continuava praticando crimes.

Com o prosseguimento das diligências, a PF afirmou que as suspeitas foram confirmadas e foi possível identificar dois grupos distintos que agiam no estado fraudando licitações, seja para obras de engenharia ou para o serviço de transporte escolar.

(Visited 1 times, 1 visits today)