Operação da PM recupera material roubado de parque Eólico de Jandaíra

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma carga que havia sido roubada no valor estimado de quase 2 milhões de reais de uma Eólica no município de Jandaíra.

O crime ocorreu Terça feira (14/09) por volta das 02h30min da manhã e contou com a atuação de aproximadamente 20 criminosos fortemente armados com fuzis e espingardas cal 12.

Policiais Militares da Radiopatrulha de Guamaré e do GTO Macau foram os primeiros a chegarem ao local do fato, pois existia a informação de que funcionários da empresa teriam sido feitos de reféns; as equipes localizaram as vítimas e colheram informações.

Os policiais realizaram incursões pelo terreno, mas devido a grande extensão, baixa luminosidade e várias rotas de fuga nada foi encontrado.

Após coleta de informações foi montada uma operação hoje quinta (16) com ação conjunta da Polícia Militar com os efetivos da 1ª e 2ª CIPM, CIOPAR, Polícia Civil com a delegacia de João Câmara, DEICOR e que contou também com apoio aéreo do CIOPAER com o Potiguar 01 .

Durante o dia os policiais saturaram a região até aproximadamente 15h. Encerrada parte da operação continuaram as buscas as Radiopatrulhas de Guamaré, Jandaíra e o GTO de Macau que compõem o efetivo da 1ªCIPM.

Percorrendo as estradas carroçáveis e fazendas da região os Policiais conseguiram coletar mais informações e lograram êxito encontrando o seguinte material roubado:

– 19 Bobinas de fio cobre (sendo 17 lacradas e 02 mexidas;

– Vários pedaços de fio cobre já cortado;

– 34 pneus de caminhão (todos novos)

– 01 motobomba da marca Branco 5.5;

– 04 martelete profissional grande, da marca Makita, sendo que 1 estava sem a maleta;

– vários pacotes com luvas de couro (novas);

– vários metros de fio encapado (preto).

Todo o material encontrado será entregue na Delegacia de Polícia Civil de João Câmara para os procedimentos cabíveis.

Essa é a missão da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte em nome da 1ªCIPM que não mede esforços no combate a criminalidade e repressão do crime organizado.

Qualquer informação sobre os suspeitos poderá ser repassada sendo garantido o sigilo absoluto.

Com informações da Policia Militar