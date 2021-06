Operação do MPRN apura fraudes em contratos da Prefeitura de Porto do Mangue

Operação Terceiro Mandamento foi deflagrada nesta sexta-feira (18).

Ação cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto do Mangue, Mossoró, Parnamirim e Macaíba

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (18) a operação Terceiro Mandamento. O objetivo é apurar fraudes em contratos da Prefeitura de Porto do Mangue.

A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto do Mangue, Mossoró, Parnamirim e Macaíba. Ao todo, 9 promotores de Justiça, 20 servidores do MPRN e 56 policiais militares participaram da ação.

Com informações: MPRN