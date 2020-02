Operação do MPRN e PM combate atuação de organização criminosa no Seridó

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta nesta terça-feira (4) para combater a atuação de uma organização criminosa na região do Seridó potiguar. Drogas, armas, cigarros contrabandeados e dinheiro foram apreendidos na ação batizada de Serra de Santana. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Lagoa Nova e Cerro Coró. Foram apreendidos cocaína, maconha, quatro espingardas do tipo soqueira montada e cinco armas caseiras desmontadas, além de caixas de cigarros contrabandeados. Uma fábrica de armas artesanais funcionava em um dos alvos da operação.

A operação Serra de Santana contou com a participação de promotores de Justiça, servidores do MPRN e 70 policiais militares.

O MPRN disponibiliza o Disque Denúncia 127 para denúncias de crimes em geral. O cidadão pode ligar gratuitamente para o número. A identidade da fonte será preservada.

Além do telefone, as denúncias também podem ser encaminhadas por Whatsapp para o número (84) 98863-4585 ou e-mail para disque.denuncia@mprn.mp.br. Os cidadãos podem encaminhar informações em geral que possam levar à prisão de criminosos, denunciar atos de corrupção e crimes de qualquer natureza. No Whatsapp, são aceitos textos, fotos, áudios e vídeos que possam comprovar as informações oferecidas. MPRN

