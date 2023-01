Operação Duas Rodas: PM de Guamaré prende mototaxista por importunação sexual a menor de idade

Numa operação bem sucedida denominada “Duas Rodas”, a 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Subtenente Jonhny Cruiff, com apoio de vários PMs, prendeu com êxito um mototaxista acusado de importunação sexual contra um adolescente de 16 anos na madrugada desta Segunda-feira (02), no Conjunto Salina da Cruz.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma denúncia, por volta de 00h15, do pai da vítima que informou que o seu filho havia solicitado uma corrida com um mototaxista, e que ao chegar no destino o homem teria forçado o menor a pegar no seu órgão genital.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “foram iniciadas diligências para localizar o suspeito que foi encontrado. O homem negou o fato aos Policiais dizendo que não havia praticado nenhuma conduta com o objetivo de importunar sexualmente o menor. Foi dado voz de prisão pelo crime de IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (De acordo com o Art 215-A do CPB). O acusado foi conduzido a 5ªDRPC para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

O 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré chama a atenção para a grande quantidade de menores circulando pela cidade durante a madrugada sem a supervisão dos pais ficando vulneráveis a estes e outros crimes. Caso presencie crime contra menores denuncie.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar